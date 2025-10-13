Depois do fim do noivado com Liliana, Zé tem motivos para voltar a sorrir

Zé não entrou no «Secret Story», mas tem ganhado muitos seguidores no Instagram. Apesar de um revés nos últimos dias, o jovem recuperou a conta das redes sociais, que está prestes a atingir os 100 mil fãs.

Zé, o ex-noivo de Liliana Oliveira, voltou a recorrer às redes sociais, mas desta vez por um motivo bem diferente. O jovem, que tem estado no centro das atenções desde que a relação terminou em direto na gala do «Secret Story 9», pediu publicamente ajuda para recuperar a sua conta de Instagram, que tinha sido desativada.

O apelo rapidamente chegou a quem podia fazer a diferença. Pouco tempo depois, Zé partilhou com os seguidores a boa notícia: “Ainda existem pessoas com bom coração! Ajudaram-me a reativar a conta, sem segundas intenções!”, escreveu numa mensagem publicada já na sua página reativada.

O gesto tocou muitos dos seus fãs, que continuam a demonstrar apoio incondicional ao jovem, que está prestes a atingir os 100 mil seguidores.