Após atitude polémica, Cláudio Ramos confronta Norberto: «Pediste-lhe desculpa?»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

Foi durante o Dois às 10 que Norberto teve oportunidade de justificar a sua atitude depois de ter descoberto o segredo de Catarina, a ex-concorrente com quem se envolveu dentro da casa do Secret Story.

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A relação entre Norberto e Catarina voltou a estar em destaque e desta vez com perguntas diretas. Durante a conversa no “Dois às 10”, Cláudio Ramos não deixou escapar um detalhe e confrontou o ex-concorrente sobre o passado dentro da casa: terá pedido desculpa a Catarina?

A pergunta surge depois de alguma desconfiança depois de Norberto descobrir que Catarina se tinha envolvido com João fora da casa, sendo esse o segredo da concorrente. Norberto acabou por reconhecer que a situação foi mal interpretada e que, na altura, reagiu com base no que acreditava ser verdade.

Apesar das dúvidas levantadas por Cláudio Ramos, o ex-concorrente deixou claro que quer seguir em frente e perceber o que ainda pode existir entre os dois fora da casa.

Entre justificações, reflexões e alguma emoção, ficou a sensação de que esta história ainda não está fechada e que o reencontro com Catarina poderá trazer novas respostas.

Temas: Secret Story Norberto Dois às 10 Claudio Ramos Catarina
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