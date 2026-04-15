De joelho no chão, Norberto pede Catarina em namoro. Esta foi a resposta da ex-concorrente do Secret Story

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:15
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A relação deu que falar dentro do Secret Story. Agora, fora da casa, Norberto e Catarina dão passo importante.

O amor continua no ar para Catarina Quintas e Norberto Gonçalves. Depois de uma relação marcada por altos e baixos dentro da casa do “Secret Story”, o casal voltou a reencontrar-se cá fora… e agora deu um passo importante.

Tudo aconteceu no Dois às 10, quando Norberto decidiu surpreender Catarina com um gesto romântico que ninguém estava à espera. Depois de semanas de aproximações, afastamentos e emoções à flor da pele, o ex-concorrente não hesitou e fez o tão esperado pedido de namoro.

A reação de Catarina não deixou margem para dúvidas. A jovem já tinha admitido que via Norberto como mais do que um amigo: “Já o sinto como namorado”, confessou anteriormente.

Recorde-se que a história dos dois começou dentro da casa mais vigiada do país, onde a ligação foi imediata. Agora, fora do reality show, Catarina e Norberto mostram que estão dispostos a apostar no amor… desta vez, longe das câmaras, mas com um compromisso assumido

Temas: Secret Story Norberto Catarina Dois às 10 Cristina Ferreira
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