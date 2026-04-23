Euforia total. Concorrentes descobrem que Norberto pediu Catarina em namoro fora do Secret Story

Após apagar fotografias com o namorado, ex-concorrente de reality show da TVI confirma separação

Os finalistas do “Secret Story” viveram um momento especial — e cheio de surpresas — com a visita de Cristina Ferreira à casa mais vigiada do país.

Reunidos na sala, os concorrentes tiveram oportunidade de assistir a alguns dos acontecimentos mais marcantes em Portugal e no mundo enquanto estiveram dentro do reality show da TVI. Entre notícias, momentos inesperados e muita curiosidade, não faltaram reações surpreendidas.

Mas houve um instante em particular que levou a casa à euforia total. Os finalistas descobriram que Norberto pediu Catarina em namoro no programa “Dois às 10” — e a reação foi imediata. Entre gritos, aplausos e muita emoção, os concorrentes não esconderam o entusiasmo perante a novidade.

O momento rapidamente se tornou um dos mais comentados, mostrando o impacto que as ligações criadas dentro e fora da casa continuam a ter mesmo na reta final do programa.