Fora do Secret Story, Norberto revela conversa com Catarina: «Dois corações encontram-se assim»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 0min

Norberto foi expulso do Secret Story, mas parece que não expulsou o amor da sua vida. O ex-concorrente confirmou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estar em contacto com Catarina, ex-colega de jogo com quem se envolveu.

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A passagem de Norberto pelo “Secret Story 10” chegou ao fim, mas a história com Catarina pode estar longe de terminar. Em conversa no programa “Dois às 10”, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente revelou que voltou a falar com a antiga colega e que o contacto partiu dela. “Está no Brasil, está melhor que nós de facto, mas estamos a falar”, contou Norberto, explicando que Catarina lhe enviou mensagem: “Este é o meu número, é a Catarina, né? E depois começámos a falar…”.

A relação dentro da casa ficou marcada por altos e baixos, sobretudo após a revelação do segredo de Catarina. Norberto chegou a sentir-se traído, mas hoje admite compreender melhor a situação. “Ela não podia revelar o segredo, mas eu não ia prejudicá-la. Agora percebo porque é que não disse”, confessou.

Com o jogo já terminado, o reencontro parece estar em cima da mesa e o ex-concorrente não esconde a expectativa. “O amor é uma coisa que se cultiva… vamos ver o que é que vai dar”, disse, antes de deixar uma frase que já está a dar que falar:
“Vai correr tudo bem porque dois corações encontram-se assim”.

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