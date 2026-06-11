Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

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O apresentador da TVI dedicou uma sentida mensagem de amor ao companheiro, Paulo Alexandre, por ocasião do seu aniversário.

Nuno Eiró emocionou os seguidores ao recorrer às redes sociais para assinalar uma data muito especial. Na publicação, o apresentador começou por confessar o carinho que sente por Paulo Alexandre, acabando por admitir que a palavra “gostar” já não é suficiente para descrever a relação.

“Gosto dele. Gosto muito. Para ser verdadeiro, gosto dele mesmo naqueles dias em que não estou para gostar de ninguém, nem de mim mesmo. Gosto dele a dormir, a refilar, a embirrar, a cantar com a alma de um soprano com cólicas, sóbrio ou ébrio, mimoso ou endiabrado. Gosto dele até nos dias em que ele não está para gostar nem sequer de mim”, escreveu, num texto marcado pelo humor e pela emoção.

No final da homenagem, o apresentador concluiu: “Se calhar, mudo o verbo para AMAR. Acho que é isso que se chama a tudo isto. Parabéns, meu Paulo Alexandre.”

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações ao casal, elogiando a sinceridade e a cumplicidade demonstradas por Nuno Eiró nesta declaração pública de amor.

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