«Nunca escondi». Apaixonado, Nuno Eiró mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do namorado

  • Dois às 10
  • Há 1h e 28min

Nuno Eiró vive uma das fases mais serenas e felizes da sua vida. O apresentador da TVI e dos diários do Secret Story falou do seu lado mais pessoal.

Depois de manter a vida pessoal longe dos holofotes, Nuno Eiró decidiu partilhar com os seguidores um pouco da sua felicidade. Nas redes sociais, o apresentador tem publicado várias fotografias com o companheiro, durante uma viagem repleta de momentos de cumplicidade e descontração.

Entre os registos partilhados no Instagram, é possível ver o casal a explorar locais culturais, zonas verdes e espaços ao ar livre, sempre com sorrisos e uma energia positiva que não passou despercebida aos fãs.

Convidado do «Dois às 10», Nuno Eiró abordou o tema com Cristina Ferreira, que recordou; “Durante muito tempo o público não sabia”.

No programa, o comunicador falou com sinceridade sobre o seu modo de estar: “Acho que, por seres figura pública, não tens de mostrar a tua vida. A partir do momento em que estás tranquilo contigo próprio, as coisas acontecem paulatinamente. Eu nunca escondi, mas também nunca ostentei.”

Nuno Eiró recordou ainda um período mais solitário da sua vida, quando esteve sozinho durante três anos, e garantiu que essa fase foi essencial para se reencontrar e preparar o coração para uma nova relação.

 

