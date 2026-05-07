«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Há menos de um mês, Márcia ficou viúva com três filhos para cuidar: «Ele foi passear e não voltou»

Pedro Duarte recorreu às redes sociais para fazer um desabafo emotivo sobre a campanha de angariação de fundos que lançou para realizar uma cirurgia essencial no seu processo de transição de género.

O ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos admitiu sentir-se “triste” e desiludido com a falta de apoio que tem sentido ao longo deste processo.

Num comunicado partilhado no Instagram, Pedro confessou que não gosta de expor este tipo de situações publicamente, mas que há momentos em que o peso emocional acaba por falar mais alto. Em causa está a recolha de fundos para uma faloplastia, cirurgia que pode atingir valores na ordem dos 50 mil euros e que considera fundamental para a sua vida.

O jovem explicou que pedir ajuda nunca foi fácil, mas que os elevados custos o levaram a procurar apoio através das redes sociais. Ainda assim, deixou um apelo simples aos seguidores: mesmo quem não pode contribuir financeiramente pode ajudar ao divulgar a campanha.

Apesar disso, Pedro Duarte não escondeu a mágoa pela forma desigual como o apoio tem surgido.

Segundo revelou, muitas vezes são precisamente as pessoas com menos possibilidades financeiras aquelas que mais ajudam, algo que o tem deixado particularmente emocionado — e também desiludido com outras reações. “Às vezes perco um pouco a esperança”, admitiu.

Pedro confessou ainda que esperava mais apoio, sobretudo de algumas pessoas com maior visibilidade pública. Ainda assim, garante que continua a enfrentar esta fase “um dia de cada vez”, tentando manter-se resiliente perante um caminho que descreve como muito difícil.