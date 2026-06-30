A soluçar, Pedro Jorge desaba em lágrimas durante entrevista. E o motivo não podia ser mais comovente: «Custa muito»

O que ainda não se sabia. João Ricardo revela o que conversou com Sara depois do Desafio Final

Depois de vencer o Secret Story – Desafio Final, o segundo reality show conquistado em menos de um ano, Pedro Jorge esteve esta terça-feira à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10.

Durante a entrevista, o apresentador mostrou a fotografia de apresentação do concorrente e quis saber o que mudou desde então. Pedro Jorge respondeu que está "mais maduro", mas foi ao falar da exposição mediática e do impacto que esta tem na família que não conseguiu esconder a emoção.

O vencedor do reality show explicou que a maior preocupação passa pela filha mais velha, Iara, de seis anos, que está prestes a iniciar o ensino básico. "O pequenito é tranquilo, a pequenita vive no mundo da fantasia. No mundo da criança tem uns pais conhecidos e acho que é uma vaidade. Mas temos de a chamar à terra, porque é muito difícil dizer: 'Filha, tu és criança, tens de viver, isto é dos pais'", confessou.

Perante a pergunta de Cláudio Ramos sobre se esse é o aspeto que mais lhe custa, Pedro Jorge respondeu a soluçar. "A Iara esquece-se de ser criança. E nós mostramos sempre o sorriso. Nós gostamos que seja feliz nisto da televisão e de sermos tiktokers, mas ela é criança, tem seis anos e tem de estar focada na escola. Tem de ter tempo para viver a fama dos pais. Acho que custa muito porque eu e a Marisa temos de saber gerir as emoções de uma criança", afirmou.

O apresentador quis então saber se o concorrente teme que, por causa da notoriedade dos pais, a filha deixe de viver plenamente a infância. Visivelmente emocionado, Pedro Jorge respondeu apenas: "Sim... foi tudo de repente."