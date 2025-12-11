Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

  • Dois às 10
  • Há 1h e 17min

A revelação do segredo de Pedro Jorge no “Especial” do Secret Story 9 deixou a casa em choque — e Cristina Ferreira não ficou indiferente. Após uma noite intensa, cheia de reviravoltas e emoção, a apresentadora reagiu nas redes sociais com uma mensagem.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A noite do “Especial” do Secret Story 9 ficou marcada por uma das revelações mais surpreendentes da edição. Depois de receber um “buzz grátis”, Inês Gama decidiu arriscar e carregou no botão dos segredos. A aposta acabou por estar correta: o segredo de Pedro Jorge é “tenho a mãe dos meus filhos na casa”.

Mal o segredo foi confirmado, o ambiente mudou por completo. Marisa, que até ao momento tentava manter discrição, não conteve a emoção e acabou por beijar Pedro Jorge à frente de todos, entregando assim, de forma explícita, o seu próprio segredo: “o meu marido está na casa”. A sala ficou em choque, com vários concorrentes a reagirem de boca aberta ao ver a dupla assumir publicamente a relação.

Minutos depois da emissão, Cristina Ferreira reagiu no Instagram, deixando uma mensagem que muitos interpretaram como um sinal da intensidade desta edição: «Apresentar um reality é muito, muito exigente, mas também é um privilégio.»

O Especial não só desvendou dois segredos de peso, como inaugurou uma nova fase no jogo, agora com alianças e dinâmicas completamente expostas.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Dois às 10

Fora do Estúdio

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Ontem às 15:21

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Ontem às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

9 dez, 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

9 dez, 15:32

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

9 dez, 14:45

Mãe de atriz da TVI revela novidade na família: «Muito amor»

9 dez, 12:58
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Ontem às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Ontem às 09:55

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Ontem às 10:05

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Ontem às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Ontem às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fotos

Esta é a aldeia de Natal em Portugal que todos os estrangeiros querem visitar. E tem um segredo bem guardado

Há 32 min

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Há 1h e 17min

Pais abandonam filhas de 4 e 9 anos em casa no Natal com refeições congeladas e partem de férias para o México

Ontem às 17:00

Coloque película aderente nas calhas das janelas para combater o frio

Ontem às 16:30