Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

A revelação do segredo de Pedro Jorge no “Especial” do Secret Story 9 deixou a casa em choque — e Cristina Ferreira não ficou indiferente. Após uma noite intensa, cheia de reviravoltas e emoção, a apresentadora reagiu nas redes sociais com uma mensagem.

A noite do “Especial” do Secret Story 9 ficou marcada por uma das revelações mais surpreendentes da edição. Depois de receber um “buzz grátis”, Inês Gama decidiu arriscar e carregou no botão dos segredos. A aposta acabou por estar correta: o segredo de Pedro Jorge é “tenho a mãe dos meus filhos na casa”.

Mal o segredo foi confirmado, o ambiente mudou por completo. Marisa, que até ao momento tentava manter discrição, não conteve a emoção e acabou por beijar Pedro Jorge à frente de todos, entregando assim, de forma explícita, o seu próprio segredo: “o meu marido está na casa”. A sala ficou em choque, com vários concorrentes a reagirem de boca aberta ao ver a dupla assumir publicamente a relação.



Minutos depois da emissão, Cristina Ferreira reagiu no Instagram, deixando uma mensagem que muitos interpretaram como um sinal da intensidade desta edição: «Apresentar um reality é muito, muito exigente, mas também é um privilégio.»

O Especial não só desvendou dois segredos de peso, como inaugurou uma nova fase no jogo, agora com alianças e dinâmicas completamente expostas.