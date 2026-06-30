Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge descobre mudança feita por Marisa durante a sua ausência

  • Dois às 10

Depois de conquistar a vitória no Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10 e falou sobre a surpresa que encontrou ao regressar a casa.

Enquanto esteve fechado na casa mais vigiada do País, Marisa Pires, a mulher, tratou de mudar a loja do casal, algo que apanhou Pedro Jorge completamente desprevenido. "Foi uma muito boa surpresa. Adorei. Estou lá e ajudo a Marisa em tudo o que ela precisar", revelou o vencedor do reality show.

Pedro Jorge garantiu ainda que continua envolvido no projeto e que faz questão de dar a sua opinião sempre que lhe é pedida. "Todas as opiniões que ela me pede eu dou. Agora, nos diretos, só lá estou para me verem, que as pessoas querem", brincou.

Questionado sobre a forma como Marisa geriu toda a exposição mediática enquanto ele estava dentro da casa, Pedro Jorge não poupou elogios à companheira. "Vi a mulher guerreira que foi cá fora. Foi preciso unhas para agarrar, porque foi muito intenso. Sou um homem apaixonado e feliz", confessou.

Veja o momento aqui:

Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Pires Dois às 10 TVI
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