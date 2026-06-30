Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge revela que não quer conversar com um ex-concorrente

  • Dois às 10

Depois de vencer o Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge esteve, esta terça-feira no programa Dois às 10, à conversa com Cláudio Ramos e falou sobre alguns colegas de programa.

Durante a entrevista, o apresentador recordou que Pedro Jorge disputou a final com Leandro Martins, um dos seus maiores antagonistas desde a participação no Secret Story 9, e quis saber como encarava o facto de voltar a vencê-lo.

O vencedor do reality show não escondeu a satisfação. "O Leandro foi uma pessoa na primeira edição que constantemente disse que ia ganhar, então deu-me esse gostinho de não ser ele a ganhar e eu ganhar", começou por afirmar.

Sobre o reencontro no Desafio Final, Pedro Jorge considerou que a postura do ex-concorrente foi diferente. "Aqui, vi que o Leandro não entrou a dizer que ia ganhar, vi-o a dizer que à primeira nomeação saía, um discurso completamente diferente da outra edição. Dá-me um gostinho grande porque foi dos maiores antagonistas que eu tive lá dentro, mais uma vez", confessou.

Pedro Jorge revelou ainda que não pretende manter contacto com Leandro Martins após o fim do programa, considerando que o antigo rival nunca conseguiu desligar-se da edição anterior do formato.

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Recorde-se que, no Secret Story 9, Leandro Martins não chegou à final. Já no Secret Story – Desafio Final, terminou a competição no terceiro lugar, enquanto Pedro Jorge voltou a conquistar a vitória.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Desafio Final Dois às 10 Leandro
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