Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Pedro Jorge tem vivido horas intensas após vencer o «Secret Story».

Pedro Jorge, o grande vencedor do Secret Story 9, foi confrontado já fora da casa com uma realidade difícil que se viveu enquanto esteve isolado na mansão da Malveira. Durante a sua participação no programa, terão surgido tensões entre a sua mãe e a família da companheira, Marisa Pires, relacionadas com a gestão do dia a dia e o contacto com os filhos do casal.

O tema foi abordado com cautela por Cristina Ferreira, que revelou ter recebido em estúdio tanto a mãe de Pedro como a irmã de Marisa, explicando que o público acabou por perceber que existiram dificuldades no acesso às crianças durante esse período.

Visivelmente emocionado, Pedro Jorge confessou que ainda não tem conhecimento de todos os detalhes, uma vez que tentou proteger-se nas primeiras horas após a vitória. Ainda assim, não escondeu a dor ao reconhecer o impacto que a sua ausência teve nos familiares.

«Foram-me dando uns lamirés. Eu disse: não quero saber nada agora, quero estar tranquilo, aproveitar, desfrutar da vitória, mas não consegui muito», começou por desabafar.

O vencedor admitiu que lhe custou ver o estado emocional dos que lhe são próximos. «Eu vi a cara dos meus sogros, da minha mãe. O meu sonho tornou-se, se calhar, um pesadelo ou um chatear por causa do meu sonho, e isso magoa», disse, com lágrimas nos olhos, referindo a revolta e a tensão sentidas entre os familiares.

Numa tentativa de compreender o que aconteceu, Pedro Jorge analisou também o feitio da mãe, reconhecendo que pode ser difícil lidar com determinadas situações. «Acho que o feitio da minha mãe é complicado, não é o meu feitio. Ela é teimosa, às vezes sente que os filhos e os netos são quase como filhos», explicou, admitindo que tudo aconteceu muito depressa e que podem ter existido falhas de comunicação.

Cristina Ferreira trouxe ainda à conversa um episódio aparentemente simples, mas que acabou por gerar desconforto: a mudança no cabelo da filha do casal, algo que Marisa não desejava. Pedro Jorge desvalorizou o assunto, atribuindo-o a modas ou à influência natural dos avós. «Não sei se é moda, talvez seja do TikTok», comentou, acabando por concordar com a apresentadora que o mais importante é o bem-estar da criança: «É a bonita na mesma. É deixá-la divertir-se, é ser feliz».

Um momento emotivo que mostrou que, para lá da vitória e do prémio, Pedro Jorge enfrenta agora o desafio de recompor equilíbrios e cuidar do que considera essencial: a família.