Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 6min

Pedro Jorge tem vivido horas intensas após vencer o «Secret Story».

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Pedro Jorge, o grande vencedor do Secret Story 9, foi confrontado já fora da casa com uma realidade difícil que se viveu enquanto esteve isolado na mansão da Malveira. Durante a sua participação no programa, terão surgido tensões entre a sua mãe e a família da companheira, Marisa Pires, relacionadas com a gestão do dia a dia e o contacto com os filhos do casal.

O tema foi abordado com cautela por Cristina Ferreira, que revelou ter recebido em estúdio tanto a mãe de Pedro como a irmã de Marisa, explicando que o público acabou por perceber que existiram dificuldades no acesso às crianças durante esse período.

Visivelmente emocionado, Pedro Jorge confessou que ainda não tem conhecimento de todos os detalhes, uma vez que tentou proteger-se nas primeiras horas após a vitória. Ainda assim, não escondeu a dor ao reconhecer o impacto que a sua ausência teve nos familiares.
«Foram-me dando uns lamirés. Eu disse: não quero saber nada agora, quero estar tranquilo, aproveitar, desfrutar da vitória, mas não consegui muito», começou por desabafar.

O vencedor admitiu que lhe custou ver o estado emocional dos que lhe são próximos. «Eu vi a cara dos meus sogros, da minha mãe. O meu sonho tornou-se, se calhar, um pesadelo ou um chatear por causa do meu sonho, e isso magoa», disse, com lágrimas nos olhos, referindo a revolta e a tensão sentidas entre os familiares.

Numa tentativa de compreender o que aconteceu, Pedro Jorge analisou também o feitio da mãe, reconhecendo que pode ser difícil lidar com determinadas situações. «Acho que o feitio da minha mãe é complicado, não é o meu feitio. Ela é teimosa, às vezes sente que os filhos e os netos são quase como filhos», explicou, admitindo que tudo aconteceu muito depressa e que podem ter existido falhas de comunicação.

Cristina Ferreira trouxe ainda à conversa um episódio aparentemente simples, mas que acabou por gerar desconforto: a mudança no cabelo da filha do casal, algo que Marisa não desejava. Pedro Jorge desvalorizou o assunto, atribuindo-o a modas ou à influência natural dos avós. «Não sei se é moda, talvez seja do TikTok», comentou, acabando por concordar com a apresentadora que o mais importante é o bem-estar da criança: «É a bonita na mesma. É deixá-la divertir-se, é ser feliz».

Um momento emotivo que mostrou que, para lá da vitória e do prémio, Pedro Jorge enfrenta agora o desafio de recompor equilíbrios e cuidar do que considera essencial: a família.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Dois às 10

RELACIONADOS

Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que ainda não lhe saiu da cabeça

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

A Não Perder

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

Há 2h e 31min

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Ontem às 23:09

É concorrente da "1.ª Companhia", mas antes de entrar alterou o rosto. Veja como está diferente

Ontem às 23:02

Acabou-se andar com fios atrás: este aspirador tipo Dyson custa menos de 100 euros e chega a todo o lado

Ontem às 22:53

A tosse fica pior à noite? Este é um dos erros mais frequentes dos portugueses no quarto

31 dez 2025, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

Há 1h e 53min

Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI

Há 1h e 44min

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

Há 30 min

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

30 dez 2025, 11:08

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fora do Estúdio

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

Há 2h e 31min

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Ontem às 23:09

Fotos

Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Há 1h e 6min

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

Há 2h e 31min

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39