Cláudio Ramos questiona familiares de Marisa e Pedro Jorge: «Vocês acham que o casamento resiste?»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 58min

No “Dois às 10”, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionaram as famílias de Marisa e Pedro Jorge, que reagirem aos momentos de tensão vividos na casa.

Esta manhã no programa “Dois às 10”, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira receberam Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes tensões entre o casal que mais tem dado que falar na casa do Secret Story.

Desde que Marisa e Pedro Jorge entraram no reality show como casal, o jogo tem posto à prova a relação. Entre missões exigentes, ciúmes e momentos de tensão, o público começa a questionar se o amor conseguirá resistir à pressão do confinamento.

Durante a conversa, Cláudio Ramos lançou a pergunta que paira na mente de muitos espectadores: “Vocês acham que o casamento resiste?”

A resposta de Filipa, irmã de Marisa, foi imediata e confiante: “Acho que vem mais forte.” A irmã da concorrente acredita que o casal vai conseguir superar esta fase: “Eles estão numa realidade completamente diferente, com pessoas que até não gostam. Mas têm de perceber que há missões.”

Ainda assim, Filipa reconheceu que o casal vive momentos de grande intensidade e revelou um traço comum que tem dado que falar: “São muito ciumentos.”

A mãe de Pedro Jorge, Regina, também não escondeu a sua preocupação com o rumo da relação e com algumas atitudes vistas nos últimos dias. “Eu nunca ouvi palavras daquelas”, desabafou, referindo-se a um dos desentendimentos mais duros entre o casal.

Apesar dos altos e baixos, tanto a família de Marisa como a de Pedro Jorge mostram-se esperançosas de que o amor falará mais alto — mesmo dentro de uma casa onde cada gesto é observado e cada palavra pode mudar o rumo do jogo.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Dois às 10 Cristina Ferreira

Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Irmã de Marisa reage aos últimos acontecimentos na casa: «Nunca pensei que chegasse a este ponto»

Há 3h e 50min

Vídeo de Carolina Deslandes leva Cláudio Ramos às lágrimas

Hoje às 10:09

Lídia faz previsão nas cartas para a final do Secret Story: «Vai ser surpreendente»

Ontem às 10:15

Mãe de Pedro Jorge recorda momento difícil da filha de Marisa e Pedro Jorge: «Foi traumático para ela»

Há 3h e 42min

