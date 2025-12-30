Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Um dos momentos mais aguardados do reality show aconteceu durante o Especial com Cristina Ferreira.

Durante a visita de Cristina Ferreira à casa do Secret Story, os finalistas tiveram finalmente acesso a algumas das notícias mais marcantes dos últimos três meses. Um momento aguardado com ansiedade e que rapidamente deu origem a debates animados.

A notícia que mais comentários gerou foi a entrada de José Mourinho para o Benfica, bem como as eleições presidenciais no clube. O tema dominou a conversa e deixou os concorrentes visivelmente surpreendidos com as mudanças no futebol nacional.

Pedro Jorge mostrou especial curiosidade e tentou ir mais longe, questionando Cristina Ferreira sobre as contas do campeonato. No entanto, a apresentadora manteve o mistério e optou por não revelar que a equipa segue atualmente em terceiro lugar.

Outras notícias também prenderam a atenção dos concorrentes, como a ida de Cristiano Ronaldo à Casa Branca e o assalto ao Museu do Louvre, episódios que causaram espanto e incredulidade dentro da casa.

Entre futebol, política e acontecimentos internacionais, o regresso momentâneo ao mundo real acabou por agitar os finalistas e mostrar o impacto que a ausência de informação tem ao longo de meses de isolamento — tudo isto a apenas dois dias da grande final.