Cristina Ferreira repara que Pedro Jorge está ansioso e disponibiliza ajuda: «Sabes que estamos cá»

Marisa regressou ao Dois às 10 para recordar a experiência no Secret Story 9, mas foi Pedro Jorge quem acabou por emocionar ao assumir a ansiedade e os receios com a nova realidade, recebendo uma mensagem de apoio especial de Cristina Ferreira.

Marisa, quarta classificada do Secret Story 9, esteve esta terça-feira, 6 de janeiro, no Dois às 10, à conversa com Cristina Ferreira, para recordar a sua passagem pela casa mais vigiada do país e falar sobre o impacto da experiência na sua vida.

A dada altura da entrevista, Pedro Jorge juntou-se à conversa. O vencedor do reality show mostrou-se visivelmente emocionado ao falar do momento que está a viver desde que saiu do programa. “Hoje estou muito ansioso…”, confessou, com a voz embargada, admitindo também o cansaço acumulado: “Ainda estou muito cansado, ainda estou a recuperar das emoções, de tudo, não consigo falar”.

Perante a fragilidade do momento, Cristina Ferreira questionou diretamente o jovem da Covilhã sobre os receios que sente em relação ao futuro. “Tens medo de não saber lidar com isto tudo, Pedro?”, perguntou. A resposta foi honesta e sentida: “Receio, sim, mas acho que vou saber lidar, acho que tenho a pessoa ideal ao meu lado para passar isso tudo”, afirmou, referindo-se a Marisa.

A apresentadora fez questão de sublinhar que a adaptação à fama repentina pode ser mais difícil do que muitos imaginam, sobretudo para quem vence um formato com a dimensão do Secret Story. No final da conversa, deixou uma mensagem clara de apoio ao casal e, em particular, a Pedro Jorge.

“Eu quero muito que vocês sejam felizes. Qualquer ajuda que precises, porque isto é muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar, ainda para mais quando se é o vencedor. Sabes que estamos cá”, disse Cristina Ferreira, garantindo ainda o suporte da TVI e da Endemol nesta nova fase da vida do casal.