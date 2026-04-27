Depois de ganhar 250 mil euros, Pedro Jorge regressa ao Secret Story. E há um pormenor no concorrente que poucos repararam

A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Ganhou o maior prémio de sempre num reality show e parece estar a aplicá-lo no seu aspeto.

O regresso de Pedro Jorge ao Secret Story - Desafio Final não está a passar despercebido — e não é só pelo impacto no jogo. O vencedor do Secret Story 9 surge agora com uma imagem renovada, marcada por um detalhe que saltou à vista dos fãs: o aparelho nos dentes.

Uma mudança discreta, mas que irá dar uma nova imagem ao concorrente. Ainda assim, se o visual é diferente, há temas do passado que continuam bem presentes.

Pedro Jorge entra neste “Desafio Final” com alguns assuntos por resolver, especialmente com Leandro e Marisa Susana. Dentro da casa, os três chegaram a construir uma relação próxima, marcada por cumplicidade e estratégia. No entanto, com o avançar do jogo — e sobretudo após o fim do programa — a amizade acabou por se deteriorar.