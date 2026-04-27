Está a dar que falar. Esta foi a reação de Marisa à entrada de Pedro Jorge no Secret Story - Desafio Final

O vencedor do Secret Story 9 está de regresso à casa mais vigiada do País.

Depois de conquistar o público e vencer o Secret Story 9, Pedro Jorge está de volta ao universo que o tornou conhecido. O ex-concorrente é um dos nomes confirmados no Secret Story - Desafio Final — e a decisão não foi tão imediata quanto se poderia pensar.

Apesar do entusiasmo dos fãs, Pedro Jorge revelou que, numa primeira fase, recusou o convite para regressar à casa mais vigiada do país. Mas há coisas difíceis de ignorar… e, neste caso, foi mesmo a adrenalina do jogo que acabou por falar mais alto.

Quem não ficou totalmente convencida com esta escolha foi Marisa Pires, que reagiu de forma sincera à novidade. “Inicialmente disse para eu não aceitar, para eu não vir. Mas ela pode estar descansada, vai correr tudo bem”, contou Pedro Jorge, tranquilo e confiante nesta nova aventura.

O regresso do vencedor promete trazer uma nova dinâmica ao jogo — não só pela experiência que já carrega, mas também pela vontade de voltar a surpreender. Depois de já ter provado que sabe conquistar o público, resta saber: conseguirá repetir o feito?