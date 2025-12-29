Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

Um momento surpreendente de Marisa Susana, mas que surgiu com um acessório que deixou dúvidas a todos.

Durante a última gala do Secret Story, antes da semifinal, os concorrentes nomeados receberam mensagens de apoio enviadas por antigos colegas da casa. Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando chegou a vez de Pedro ouvir palavras de incentivo — e a surpresa veio de Marisa Susana.

Fiel à imagem que a tornou conhecida junto dos portugueses, Marisa Susana surgiu vestida de noiva e apelou ao voto a favor de Pedro. No entanto, houve um detalhe que acabou por roubar todas as atenções: a ex-concorrente apareceu acompanhada por um pequeno peluche, sem qualquer explicação, deixando estúdio e público intrigados.

Cristina Ferreira não resistiu a comentar o momento em direto. «Só não percebi o bonequinho. Percebeu, Pedro?», questionou a apresentadora. A resposta foi imediata e honesta: «Acho que ninguém percebeu», admitiu o concorrente, entre risos.

Se o peluche gerou estranheza, a presença de Marisa Susana acabou também por despertar ciúmes. Marisa, companheira de Pedro, mostrou-se visivelmente incomodada, sobretudo tendo em conta que, recentemente, a ex-concorrente lhe tinha enviado uma camisola com o seu perfume — um gesto que já tinha dado que falar fora da casa.

Entre mensagens de apoio, objetos misteriosos e pequenas rivalidades, a gala voltou a provar que, no Secret Story, até os detalhes mais inesperados conseguem gerar conversa e marcar o momento.