Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:22

Um momento surpreendente de Marisa Susana, mas que surgiu com um acessório que deixou dúvidas a todos.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Durante a última gala do Secret Story, antes da semifinal, os concorrentes nomeados receberam mensagens de apoio enviadas por antigos colegas da casa. Um dos momentos que mais deu que falar aconteceu quando chegou a vez de Pedro ouvir palavras de incentivo — e a surpresa veio de Marisa Susana.

Fiel à imagem que a tornou conhecida junto dos portugueses, Marisa Susana surgiu vestida de noiva e apelou ao voto a favor de Pedro. No entanto, houve um detalhe que acabou por roubar todas as atenções: a ex-concorrente apareceu acompanhada por um pequeno peluche, sem qualquer explicação, deixando estúdio e público intrigados.

Cristina Ferreira não resistiu a comentar o momento em direto. «Só não percebi o bonequinho. Percebeu, Pedro?», questionou a apresentadora. A resposta foi imediata e honesta: «Acho que ninguém percebeu», admitiu o concorrente, entre risos.

Se o peluche gerou estranheza, a presença de Marisa Susana acabou também por despertar ciúmes. Marisa, companheira de Pedro, mostrou-se visivelmente incomodada, sobretudo tendo em conta que, recentemente, a ex-concorrente lhe tinha enviado uma camisola com o seu perfume — um gesto que já tinha dado que falar fora da casa.

Entre mensagens de apoio, objetos misteriosos e pequenas rivalidades, a gala voltou a provar que, no Secret Story, até os detalhes mais inesperados conseguem gerar conversa e marcar o momento.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Marisa Susana

RELACIONADOS

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Fora do «Secret Story», Leandro correu para os braços de alguém especial

Fora do Estúdio

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 15min

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Hoje às 09:41

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Hoje às 09:02

Fora do «Secret Story», Leandro correu para os braços de alguém especial

Hoje às 08:43

Filhos de Diogo Jota aparecem em público após a morte do jogador. E o momento não podia ser mais emocionante

27 dez, 14:58

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

26 dez, 09:13

No dia de Natal, família de Ângela Pereira anuncia morte da jovem que emocionou Portugal com um pedido de ajuda

25 dez, 18:35
MAIS

Mais Vistos

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Hoje às 11:51

A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»

Hoje às 09:53

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Hoje às 10:34

Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»

Hoje às 11:27

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fotos

Este robot aspira, lava e evita obstáculos. E está com 74% de desconto

Há 6 min

Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Há 1h e 8min

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Há 3h e 15min

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Há 3h e 40min