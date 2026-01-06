Filha de Marisa e Pedro Jorge surpreende os pais ao falar de concorrente do Secret Story: «Só fala dela»

Apesar das divergências no jogo, Marisa surpreende ao revelar que a filha criou uma ligação especial com Liliana, ao ponto de só falar da ex-concorrente, abrindo caminho a uma possível amizade fora da casa.

As relações criadas dentro da casa do Secret Story 9 continuam a ter reflexos cá fora — e, no caso de Marisa Pires, até chegaram à família. No Dois às 10, a companheira de Pedro Jorge revelou um detalhe inesperado sobre a filha, Yara, e a ligação especial que criou com Liliana Oliveira.

Apesar de algumas quezílias ao longo do jogo, Marisa explicou que, na reta final, passou a ver Liliana de outra forma. “Chegámos à última semana e consegui perceber que a Liliana, já mais cansada do jogo, é uma menina impecável”, afirmou.

A revelação mais ternurenta surgiu quando Cristina Ferreira sugeriu que as duas poderiam vir a ser amigas. Marisa não hesitou: “Então podemos ser amigas. Pela Yara podemos ser amigas. Ela só fala da Liliana”.

A empresária deixou claro que, independentemente do que aconteceu dentro da casa, a perceção da filha teve um peso importante nesta mudança de olhar. Um sinal de que, fora do jogo, as relações ganham outra dimensão — mais genuína e desarmada.