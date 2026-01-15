Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

  Dois às 10
  Hoje às 12:21

De regresso à rotina depois do Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa contam que nem tudo correu como esperado.

Após o fim da participação no Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa começam agora a retomar, passo a passo, a rotina fora da casa mais vigiada do País. O casal regressou à Covilhã e ao projeto profissional que partilha, mas nem tudo correu como esperado neste regresso à vida real.

Esta quarta-feira, 14 de janeiro, Pedro e Marisa recorreram às redes sociais para fazer um anúncio importante aos seguidores e clientes da loja que gerem em conjunto, revelando que enfrentaram um contratempo enquanto estiveram fechados no reality show da TVI.

“Olá, olá, olá… Pois parece que nos mandaram a página abaixo aqui no Facebook enquanto estivemos fechados naquela que foi a maior aventura das nossas vidas, na Casa dos Segredos, a casa mais vigiada do país”, escreveram, explicando que a página do projeto foi removida durante a sua ausência.

Apesar do revés, o casal mostrou-se confiante e determinado a recomeçar, anunciando já o primeiro direto após a saída do programa. “Espero que seja um recomeço em grande e convosco desse lado sempre a apoiar-nos! Vamos começar com a força toda e por isso no dia (15/01), quinta-feira, teremos o nosso primeiro direto para que todas tenham oportunidade de nos ver sem ser na vossa televisão”, informaram.

Pedro Jorge e Marisa garantiram ainda que mais detalhes sobre este regresso seriam partilhados ao longo do dia, deixando uma mensagem de agradecimento a quem os acompanha desde o início. “Mais informações serão dadas ao longo do dia. Obrigada e fiquem desse lado. Com amor, Pedro Jorge e Marisa”, remataram.

Depois da intensa experiência vivida no Secret Story 9, o casal mostra-se assim focado em recuperar o projeto profissional e em voltar a estar próximo da comunidade que os apoia fora do ecrã.

Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Dois às 10

