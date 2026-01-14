Fora do Secret Story, Pedro Jorge revela o que descobriu sobre Marisa: «Muitas das coisas não vi lá dentro»

  Dois às 10
  • Hoje às 14:57

No Dois às 10, o vencedor do Secret Story conheceu Cláudio Ramos e falou sobre o rescaldo do jogo.

Pedro Jorge voltou a falar abertamente sobre os momentos mais polémicos vividos dentro do «Secret Story», numa conversa franca com Cláudio Ramos, no «Dois às 10», assumindo que só cá fora teve verdadeira noção de algumas situações — e que isso mexeu consigo.

Confrontado pelo apresentador com atitudes que foram apontadas como machistas durante o jogo, Pedro Jorge não fugiu ao tema. Cláudio recordou dois momentos concretos: um episódio na piscina, classificado como “muito feio”, e outro em que Pedro pediu a Marisa que desse a sua opinião “cá fora”, enquanto ela conversava no quarto. O vencedor do reality show defendeu-se, contextualizando os comportamentos: “A piscina talvez, mas eu tinha pessoas a discutir comigo e a pessoa que eu mais gosto também. Saí de mim”, explicou.

Quanto ao comentário dirigido a Marisa, Pedro foi claro ao admitir que a intenção foi criar dinâmica dentro do jogo: “Da parte da opinião, quando digo aquilo à Marisa foi para criar o burburinho e é claro que a opinião da Marisa prevalece”, garantiu, afastando qualquer ideia de imposição ou controlo.

Cláudio Ramos quis ainda perceber se, já fora da casa, o relacionamento entre Pedro Jorge e Marisa tinha sido abalado pelas imagens e opiniões externas. “Quando chegaram cá fora, alguma coisa tremeu?”, questionou. A resposta foi imediata: “Não, continuamos igual. A única dinâmica diferente é sermos reconhecidos”, assegurou.

Ainda assim, Pedro reconheceu que houve comportamentos de ambos que precisaram de ser esclarecidos longe das câmaras. “Ela também fez coisas que não se fazem e eu também fiz e já pusemos os pontos nos is. O que se passou lá dentro já está esclarecido. Nós gostamos um do outro”, afirmou, mostrando que o casal preferiu resolver tudo em privado.

O momento mais revelador surgiu quando Pedro Jorge confessou que só depois de sair do programa percebeu a dimensão de certas situações — e que isso lhe despertou ciúmes. “Eu também estava com ciúmes, e muitas das coisas não vi lá dentro e já vi cá fora”, admitiu, acrescentando, contudo, que prefere ter sido assim: “Mas isso passou e ainda bem que não vi”.

