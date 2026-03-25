Marisa e Pedro Jorge expõem atitude radical de Leandro: «Fiquei muito magoada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:05

A amizade que surgiu no Secret Story 9 parece estar a terminar de forma radical. Marisa e Pedro Jorge contaram tudo a Cláudio Ramos.

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Pedro Jorge e Marisa, o casal da Covilhã que conquistou o público no “Secret Story 9”, marcaram presença no “Dois às 10” desta manhã e acabaram por abrir o jogo sobre o afastamento inesperado de Leandro, um dos ex-colegas mais próximos dentro da casa.

Durante a conversa com Cláudio Ramos, foi Marisa quem começou por expor a desilusão que sentiu com o rumo da amizade. Garantiu que o carinho era genuíno, mas que tudo mudou de forma repentina: “Eu adorava o Leandro, sabes, Cláudio? E fiquei muito magoada (…) fui amiga dele de verdade. A partir do momento em que chegou às duas semanas, ele começou a afastar-se sem motivo”, revelou, acrescentando ainda que recentemente soube que foi bloqueada pelo ex-colega.

Já Pedro Jorge confirmou que Leandro ainda tentou reaproximar-se após o fim do programa, mas sem sucesso. O vencedor explicou que optou por não responder às tentativas de contacto depois de ver comentários públicos que não lhe agradaram: “Ele ligou-me e mandou mensagem para devolver a chamada, mas eu não o fiz (…) não gostámos da forma como ele falou de nós”, afirmou.

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Questionado sobre o que poderá ter estado na origem deste afastamento, Pedro Jorge deixou uma leitura direta da situação: “Acho que ele mentalizou-se que podia ganhar. E quando saiu, percebeu que tudo o que fez durante três meses foi em vão”.

Apesar de tudo, Marisa não esconde que ainda guarda carinho pelo ex-amigo e admite que a ligação criada dentro da casa não foi fácil de esquecer: “Às vezes até sonho que nos encontramos e que está tudo bem… é o reviver daquilo que vivemos”, confessou.

Ainda assim, a ex-concorrente garante que não pretende forçar qualquer reconciliação, preferindo focar-se na sua vida pessoal e profissional: “Não vou pressionar. Temos a nossa vida, trabalho, filhos… e ainda bem que assim é”.

 

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