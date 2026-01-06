Marisa e Pedro Jorge preparam-se para ir à casa de Leandro: «E se ele não abrir a porta?»

  • Há 32 min

Depois de uma amizade forte dentro da casa do Secret Story 9 ter ficado marcada por distanciamento cá fora, Marisa revela que quer enfrentar o silêncio de Leandro e esclarecer tudo pessoalmente, acreditando que ainda há espaço para reconciliação.

Marisa Pires quer esclarecer tudo com Leandro fora da casa mais vigiada do país. Depois de uma amizade muito próxima no Secret Story 9, a relação entre os dois parece ter arrefecido nas últimas semanas do jogo, sobretudo após Leandro ter percebido que Marisa era companheira de Pedro Jorge. Já fora da casa, o ex-concorrente chegou mesmo a assumir que não sentia que a amizade se mantivesse.

Apesar do afastamento e do facto de Leandro não ter felicitado Pedro Jorge pela vitória na final, Marisa garante que não desistiu dessa ligação. Em conversa no Dois às 10, a companheira do vencedor revelou a vontade de procurar o antigo amigo e conversar cara a cara.

“Ainda não consegui falar com ele. Não é bem tristeza, porque eu adoro o Leandro e foi uma amizade genuína que fiz ali”, começou por dizer. Marisa sublinhou que, independentemente do que tenha sido dito ou interpretado cá fora, quer resolver tudo com uma conversa tranquila.

A empresária foi mais longe e deixou uma promessa em direto: “Independentemente do que tenham dito ou não, fica prometido que nos vamos ter com o Leandro e vamos lá conhecer os animais, que a minha filha só diz que quer ir lá conhecer”.

Perante esta intenção, Cristina Ferreira lançou a pergunta que muitos terão feito: “E se ele não abrir a porta?”. A resposta de Marisa foi imediata e cheia de confiança: “Ele vai abrir. Ele tem um coração gigante, foi das melhores pessoas que eu conheci e um grande apoio”.

Lamentando o afastamento recente, Marisa confessou não perceber o que levou a que tudo “descambasse” nas últimas duas semanas do jogo, mas deixou clara a vontade de reatar a amizade: “Tenho pena que isto tenha acontecido, não percebo porquê, mas fazemos questão de ir lá e reatarmos”.

Um gesto que mostra que, para Marisa, algumas ligações criadas dentro da casa merecem ser cuidadas também cá fora.

