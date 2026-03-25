Ninguém fica indiferente. Marisa e Pedro Jorge comentam polémica entre Diogo, Eva e Ariana

Depois de dias intensos, Diogo decidiu terminar o namoro com Eva depois de se ter aproximado de Ariana. Marisa e Pedro Jorge, o casal sensação do Secret Story 9, comentou o tema no Dois às 10.

Pedro Jorge e Marisa também não ficaram indiferentes à polémica que está a marcar o atual “Secret Story”, envolvendo Diogo, Eva e Ariana.

Durante a conversa, o casal explicou que tem seguido sobretudo os momentos principais: “Temos acompanhado mais as galas, que é quando temos mais tempo”, começaram por dizer, antes de deixar uma comparação com a própria experiência dentro da casa: “Do que se dizia de vocês cá fora, agora comparado não é nada”.

Foi, no entanto, Marisa quem acabou por se destacar ao reagir de forma mais emotiva às críticas que recebeu no passado. A ex-concorrente assumiu que sente uma espécie de “reparação” perante o que está a acontecer nesta edição: “Mas eu orgulho-me disso mesmo. Tenho recebido mensagens… tantos vos criticaram que agora… às vezes é preciso verem coisas piores para darem valor”, atirou.

Num desabafo sincero, Marisa recordou ainda o julgamento de que foi alvo, não só por parte do público, mas também de pessoas próximas: “A mim julgaram muito. Fui julgada por comentadores que lá estiveram e fizeram coisas piores e por família que se calhar não devia ter julgado como julgou”.

Foi mais longe e deixou um recado direto a quem a criticou: “Essas pessoas criticam… eu só gostava de as ver no meu lugar, a ver a figura que fariam”.

Declarações que mostram que, mesmo depois do fim do jogo, as marcas da exposição mediática continuam bem presentes — e que a atual polémica acabou por trazer uma nova perspetiva sobre o passado