O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

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A filha de Marisa Pires e Pedro Jorge viveu um momento especial que deixou os seguidores completamente rendidos. A pequena fez o primeiro corte de cabelo e o resultado não passou despercebido.

Foi através das redes sociais que Marisa partilhou várias imagens da filha depois da mudança de visual, mostrando-se completamente encantada com o resultado. «O primeiro corte de cabelo da nossa princesa 👸 e que linda que ela ficou, não acham?», escreveu a mãe na legenda da publicação.

As fotografias rapidamente encheram-se de reações e comentários carinhosos. Muitos seguidores destacaram a beleza da menina e houve quem garantisse que, depois do corte, ficou ainda mais parecida com Marisa.

«Linda princesa», «Está tão crescida», e «Que amor de menina» foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

O momento acabou por conquistar os internautas, que não esconderam o carinho pela família e pela pequena, protagonista de um dia que ficará certamente guardado na memória dos pais.

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Temas: Secret Story Pedro Jorge Marisa Pires Dois às 10 TVI
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