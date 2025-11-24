O que aconteceu para Pedro Jorge ter abandonado a cadeira quente em lágrimas? Cristina Ferreira deixa a dúvida no ar

A gala do Secret Story foi intensa e emotiva para Pedro Jorge, mas o momento mais inesperado aconteceu já no pós-gala. O concorrente abandonou a cadeira quente em lágrimas, deixando todos — colegas, apresentadores e público — sem perceber o motivo. Cristina Ferreira garantiu, esta manhã, que a resposta será revelada no especial da noite.

A noite já tinha sido marcada por fortes emoções para Pedro Jorge. O concorrente do Secret Story viu, ao lado da mulher, um desenho feito pelos filhos — um momento que o deixou visivelmente tocado e viu a amiga Marisa Susana ser expulsa, o que intensificou ainda mais a carga emocional da gala. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois.

Durante a cadeira quente do pós-gala, Pedro Jorge acabou por desabar em lágrimas, completamente incapaz de continuar. A emoção foi tão intensa que levou A Voz a intervir e a perguntar diretamente se o concorrente queria sair da sala — algo que, de facto, aconteceu. Pedro Jorge levantou-se e abandonou o espaço, deixando um clima de silêncio e apreensão entre todos.

Cristina Ferreira deixou a dúvida no ar sobre o que esteve na origem da reação: "Se era pela Marisa Susana, se era pelos filhos... ninguém sabe e só hoje vamos saber".