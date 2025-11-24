O que aconteceu para Pedro Jorge ter abandonado a cadeira quente em lágrimas? Cristina Ferreira deixa a dúvida no ar

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:03

A gala do Secret Story foi intensa e emotiva para Pedro Jorge, mas o momento mais inesperado aconteceu já no pós-gala. O concorrente abandonou a cadeira quente em lágrimas, deixando todos — colegas, apresentadores e público — sem perceber o motivo. Cristina Ferreira garantiu, esta manhã, que a resposta será revelada no especial da noite.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A noite já tinha sido marcada por fortes emoções para Pedro Jorge. O concorrente do Secret Story viu, ao lado da mulher, um desenho feito pelos filhos — um momento que o deixou visivelmente tocado e viu a amiga Marisa Susana ser expulsa, o que intensificou ainda mais a carga emocional da gala. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois.

Durante a cadeira quente do pós-gala, Pedro Jorge acabou por desabar em lágrimas, completamente incapaz de continuar. A emoção foi tão intensa que levou A Voz a intervir e a perguntar diretamente se o concorrente queria sair da sala — algo que, de facto, aconteceu. Pedro Jorge levantou-se e abandonou o espaço, deixando um clima de silêncio e apreensão entre todos.

Cristina Ferreira deixou a dúvida no ar sobre o que esteve na origem da reação: "Se era pela Marisa Susana, se era pelos filhos... ninguém sabe e só hoje vamos saber".

Temas: Secret Story Pedro Jorge Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

A Não Perder

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 4min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

Hoje às 16:15

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Hoje às 16:00
MAIS

Mais Vistos

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Hoje às 12:09

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

Hoje às 11:02

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Hoje às 10:18

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Hoje às 10:50

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Hoje às 09:09

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Hoje às 08:43

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Fotos

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 4min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30