Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

Pedro Jorge e Marisa protagonizaram uma das discussões mais intensas do «Secret Story», mas antes apaixonaram os portugueses com a história de amor.

A relação entre Marisa e Pedro Jorge, dois dos concorrentes mais mediáticos do «Secret Story», chegou a um ponto de tensão. O casal, que entrou no jogo com os segredos “a mãe dos meus filhos está na casa” e “o meu marido está na casa”, tem protagonizado várias discussões nas últimas semanas.

O ambiente já estava fragilizado desde a gala de domingo, quando Marisa viu imagens de Pedro que não lhe agradaram, dando início a uma sucessão de conflitos e desconfianças.

Agora, o clima azedou ainda mais. Pedro Jorge e Marisa discutiram como nunca e a relação parece estar tremida.

O momento está a dividir opiniões dentro da casa e a gerar uma onda de reações nas redes sociais, onde muitos se questionam se esta será uma rutura definitiva ou apenas mais uma prova de fogo entre o casal.

O futuro do casal é incerto, mas uma coisa é certa: a relação que começou longe dos olhos do público está, agora, no centro das atenções da casa mais vigiada do país.