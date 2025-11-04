Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:45

Pedro Jorge e Marisa protagonizaram uma das discussões mais intensas do «Secret Story», mas antes apaixonaram os portugueses com a história de amor.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A relação entre Marisa e Pedro Jorge, dois dos concorrentes mais mediáticos do «Secret Story», chegou a um ponto de tensão. O casal, que entrou no jogo com os segredos “a mãe dos meus filhos está na casa” e “o meu marido está na casa”, tem protagonizado várias discussões nas últimas semanas.

O ambiente já estava fragilizado desde a gala de domingo, quando Marisa viu imagens de Pedro que não lhe agradaram, dando início a uma sucessão de conflitos e desconfianças.

Agora, o clima azedou ainda mais. Pedro Jorge e Marisa discutiram como nunca e a relação parece estar tremida.

O momento está a dividir opiniões dentro da casa e a gerar uma onda de reações nas redes sociais, onde muitos se questionam se esta será uma rutura definitiva ou apenas mais uma prova de fogo entre o casal.

O futuro do casal é incerto, mas uma coisa é certa: a relação que começou longe dos olhos do público está, agora, no centro das atenções da casa mais vigiada do país.

Temas: Secret story Pedro Jorge Marisa

A Não Perder

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem deum cardiologista

Há 1h e 59min

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 9min

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Há 2h e 25min

Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Há 2h e 29min

Evite colocar o router do wi-fi perto deste objeto. Pode afetar o sinal

Há 3h e 29min

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Há 3h e 40min

Encha o carrinho por menos de 40 euros. Novo supermercado português abre com preços inacreditáveis

Há 3h e 59min
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Ontem às 08:40

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Hoje às 10:06

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Hoje às 12:16

Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

Hoje às 09:58

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Há 2h e 59min

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Fora do Estúdio

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 9min

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Há 3h e 40min

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Hoje às 14:47

Ex-jornalista mata a mãe à facada no Halloween

Hoje às 14:30

Fotos

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem deum cardiologista

Há 1h e 59min

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 9min

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Há 2h e 25min

Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Há 2h e 29min