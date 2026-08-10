Pedro Jorge revela promessa que fez a Marisa Pires: «Esqueci-me de que tínhamos um segredo»

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Pedro Jorge e Marisa Pires estão prestes a dar um novo passo na relação. O vencedor do Secret Story 9 e do Secret Story – Desafio Final, da TVI, vai casar com a companheira e, este domingo, 9 de agosto, recordou a promessa que lhe fez ainda dentro da Casa dos Segredos.

Através das redes sociais, Pedro Jorge partilhou um texto emotivo, no qual recordou o momento que viveu com Marisa no reality show. «18 de outubro de 2025 – 07 de agosto de 2026. Era uma tarde normal na ‘Casa dos Segredos’ quando a música ‘Casa’, de Fernando Daniel, tocou e que te fiz uma promessa sem saber onde a vida nos iria levar», começou por escrever.

O ex-concorrente revelou que fez a promessa «de coração», sem saber se algum dia teria oportunidade de a cumprir. Há, contudo, um momento daquela tarde que nunca esqueceu. «Ver-te chorar naquele sofá, sozinha, sem que ninguém te fosse lá dar um abraço», recordou.

Pedro Jorge explicou ainda que, apesar de saber que estava a ser observado pelas restantes pessoas dentro da casa, decidiu arriscar e revelar o que sentia. «Esqueci-me por instantes que tínhamos um segredo para guardar e com mais de 15 pessoas lá dentro a ver e a sentir, arrisquei e disse-te tudo o que sentia», contou.

Esse momento acabou por lhe dar ainda mais certezas sobre a promessa que tinha feito à companheira. «Isso fez-me ter ainda mais certezas de que aquilo que eu tinha prometido iria, um dia, realizar-se», afirmou.

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Desde então, passaram meses marcados por «tantas emoções, momentos difíceis, saudades e incertezas», mas, segundo Pedro Jorge, a promessa manteve-se sempre presente.

Agora, com o casamento à vista, o antigo concorrente pode finalmente dizer que cumpriu aquilo que prometeu dentro da casa mais vigiada do país. «E hoje, finalmente, posso olhar para ti e dizer: eu cumpri o que te prometi», declarou.

E concluiu com uma declaração carregada de significado: «O que prometi dentro da ‘Casa dos Segredos’, realizou-se agora cá fora. Porque há promessas que não são apenas palavras… são sentimentos que o tempo transforma em realidade.»

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