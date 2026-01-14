Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

  Dois às 10
  Hoje às 15:25

A vida fora do «Secret Story» tem sido agitada para Pedro Jorge, vencedor do reality show.

Pedro Jorge não deixou margem para dúvidas quanto ao futuro da ligação com Liliana fora do Secret Story. Em conversa no Dois às 10, o vencedor explicou que não pretende manter qualquer ligação com a ex-colega.

«Foi a minha antagonista», afirmou, recordando acusações feitas dentro da casa: «Ela fez acusações gravíssimas. A meu ver, não me acrescenta nada na minha vida».

Questionado sobre o relacionamento de Liliana com Fábio, Pedro mostrou-se cético e crítico da exposição mediática do casal: «Não acredito. Sigam o nosso Instagram para ver o que é o nosso amor». E acrescentou: «Eu não preciso disso. Acho que estão a viver para as redes sociais».

Sobre a adaptação à fama, revelou que ainda estão a aprender a lidar com a pressão: «As pessoas querem que apareçamos muito, mas não temos tido tempo»

Veja, ainda, a conversa completa:

Temas: Secret Story Pedro Jorge Dois às 10 Liliana

