Sem papas na língua. Após Desafio Final, Leandro deixa desafio a Pedro Jorge: «Ele que admita»

Durante a entrevista, Cláudio Ramos confrontou o ex-concorrente com uma das maiores polémicas da edição: a acusação de homofobia dirigida a João Ricardo por Pedro Jorge.

Sem rodeios, Leandro criticou a postura do vencedor do reality show e garantiu que a acusação foi usada como estratégia de jogo. «O Pedro disse que fez em sentido de defesa. Cláudio, vamos ser honestos e transparentes. O Pedro não o fez em modo de defesa, ele que admita. O Pedro fez isso como arma de arremesso comigo e com o João Ricardo», afirmou.

Leandro considerou ainda que Pedro Jorge utilizou um tema sério sem conhecer verdadeiramente o seu significado. «O Pedro ataca o João Ricardo com uma palavra que ele não sabe o significado dela», atirou, antes de explicar: «Posso-lhe dizer o que é um homofóbico: é uma pessoa que tem aversão, não consegue conviver, inferioriza e rebaixa esse género de sexualidade».

Apesar de admitir que João Ricardo teve atitudes que o magoaram dentro da casa, Leandro fez questão de distinguir esses comportamentos da homofobia. «O João Ricardo desrespeitou-me, ridicularizou-me e criticou os meus trejeitos», confessou, acrescentando, contudo: «Não deixei passar em branco. Agora também não permito que um adversário utilize esse tema e banalize o tema».

O ex-concorrente terminou reforçando que considera importante não desvalorizar nem banalizar assuntos tão sensíveis.