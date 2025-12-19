Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»

A antecipação da próxima gala do “Secret Story 9” ficou marcada por tensão em estúdio. Durante o “Dois às 10”, Bruna não hesitou em expor em direto a estratégia de Sandro, acusando o ex-concorrente de apelar ao voto para expulsar Pedro, num momento que gerou polémica e dividiu opiniões.

O ambiente aqueceu no “Dois às 10”, esta manhã, quando Bruna, Carina e Sandro — ex-concorrentes do “Secret Story 9” — marcaram presença para antecipar a próxima gala do reality show da TVI.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ficou claro que as opiniões estão longe de ser consensuais. Enquanto Bruna e Carina defendem a saída de Fábio, Sandro mostrou-se determinado em ver Inês fora da casa, chegando mesmo a fazer um apelo ao voto que não passou despercebido.

Foi então que Bruna decidiu expor a estratégia do ex-concorrente em direto, acusando-o de tentar mobilizar várias equipas para expulsar Pedro. “Não só vota como apela que todas as teams se unam para expulsar outros concorrentes”, começou por afirmar.

De seguida, citou diretamente o apelo feito por Sandro: “Neste caso, apelo à equipa do Leandro, que quer que o Pedro saia. Então façam o favor ao Leandro e tirem o Pedro o quanto antes.”

Visivelmente crítica, Bruna não poupou palavras e deixou clara a sua posição sobre este tipo de jogo fora da casa.

“É um jogo feito de pessoas. As pessoas têm de se unir, na minha visão, para salvar aquele com quem se identificam. Fazer esforços e gastar dinheiro para expulsar pessoas é absolutamente ridículo”, atirou.

A troca de argumentos gerou reações imediatas em estúdio e promete reforçar ainda mais a divisão entre fãs à medida que a gala do próximo domingo se aproxima.