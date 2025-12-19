Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:27

A antecipação da próxima gala do “Secret Story 9” ficou marcada por tensão em estúdio. Durante o “Dois às 10”, Bruna não hesitou em expor em direto a estratégia de Sandro, acusando o ex-concorrente de apelar ao voto para expulsar Pedro, num momento que gerou polémica e dividiu opiniões.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O ambiente aqueceu no “Dois às 10”, esta manhã, quando Bruna, Carina e Sandro — ex-concorrentes do “Secret Story 9” — marcaram presença para antecipar a próxima gala do reality show da TVI.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ficou claro que as opiniões estão longe de ser consensuais. Enquanto Bruna e Carina defendem a saída de Fábio, Sandro mostrou-se determinado em ver Inês fora da casa, chegando mesmo a fazer um apelo ao voto que não passou despercebido.

Foi então que Bruna decidiu expor a estratégia do ex-concorrente em direto, acusando-o de tentar mobilizar várias equipas para expulsar Pedro. “Não só vota como apela que todas as teams se unam para expulsar outros concorrentes”, começou por afirmar.

De seguida, citou diretamente o apelo feito por Sandro: “Neste caso, apelo à equipa do Leandro, que quer que o Pedro saia. Então façam o favor ao Leandro e tirem o Pedro o quanto antes.”

Visivelmente crítica, Bruna não poupou palavras e deixou clara a sua posição sobre este tipo de jogo fora da casa.
É um jogo feito de pessoas. As pessoas têm de se unir, na minha visão, para salvar aquele com quem se identificam. Fazer esforços e gastar dinheiro para expulsar pessoas é absolutamente ridículo”, atirou.

A troca de argumentos gerou reações imediatas em estúdio e promete reforçar ainda mais a divisão entre fãs à medida que a gala do próximo domingo se aproxima.

Temas: Secret Story Pedro Bruna Sandro Dois às 10

A Não Perder

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 10 min

Poucos sabem como começou a relação de Sara Prata. Atriz recorda: “Fui contrariada”

Há 27 min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 46 min

Manuel Luís Goucha surpreende Sara Prata com o que nunca lhe disse: «Se isto não é amor, então o que é?»

Há 3h e 2min

Rui perdeu um filho de 7 meses e anos mais tarde a mulher: «Sei que está feliz por estar com ele»

Há 3h e 22min

Não se deixe enganar. É assim que deve usar o seu desumidificador para secar roupa

Hoje às 10:00

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Hoje às 09:02
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”

Hoje às 10:09

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 11:33

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:32

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Hoje às 09:30

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Ontem às 10:00

Natal com menos calorias. Experimente este bolo rainha saudável

17 dez, 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

17 dez, 17:30

Fora do Estúdio

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 10 min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 46 min

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Hoje às 09:02

Português matou o físico Nuno Loureiro e dois estudantes da Universidade de Brown

Hoje às 08:59

Fotos

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 10 min

Poucos sabem como começou a relação de Sara Prata. Atriz recorda: “Fui contrariada”

Há 27 min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 46 min

Manuel Luís Goucha surpreende Sara Prata com o que nunca lhe disse: «Se isto não é amor, então o que é?»

Há 3h e 2min