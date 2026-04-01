Pedro cria angariação de fundos para cirurgia de transição. E há um ex-concorrente do “Secret Story” no topo dos donativos

Pedro pede ajuda para concluir transição de género e há um ex-“Secret Story” entre os que já contribuíram

Depois de ter dado a conhecer a sua história no “Secret Story”, Pedro Duarte voltou a recorrer ao apoio do público — desta vez por um motivo muito pessoal.

O jovem, que revelou no confessionário ter mudado de sexo, explicou recentemente que ainda precisa de realizar uma cirurgia fundamental para concluir o seu processo de transição: a faloplastia, um procedimento complexo que será feito em Barcelona e cujo custo ronda os 50 mil euros.

Perante este desafio, Pedro decidiu criar uma angariação de fundos online, apelando à solidariedade de quem o acompanha. “Este passo é crucial para a minha transição. Não é fácil pedir, mas sem ajuda não consigo avançar”, partilhou.

E a resposta não tardou a chegar. Entre os vários contributos, um dos nomes que mais chamou a atenção foi o de Dylan Fonte, que doou 50 euros à causa.O gesto rapidamente foi destacado nas redes sociais, com vários fãs a elogiarem a atitude do ex-concorrente do “Secret Story 9”, sublinhando a importância de pequenos contributos que, juntos, podem fazer a diferença.

“A tua contribuição ou partilha pode transformar a minha vida para sempre”, escreveu ainda Pedro Duarte, reforçando o apelo.

Numa altura em que a história volta a sensibilizar o público, a onda de apoio continua a crescer — mostrando que, dentro e fora da casa mais vigiada do país, há laços que permanecem e fazem a diferença.