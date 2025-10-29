Não se fala de outra coisa nesta aldeia. Concorrente do «Secret Story» é motivo de conversa por este motivo

  Dois às 10
  Hoje às 11:17

Em Rans, no concelho de Penafiel, todos sabem quem é a Ana. A concorrente do “Secret Story” tornou-se o orgulho da aldeia — e o seu percurso dentro da casa mais vigiada do país é agora motivo de conversa em cafés, escolas e até nas ruas.

O segredo de Ana, revelado na última gala — “Na minha aldeia acreditam que sou um milagre” —, emocionou o público e o país. Mas em Rans, a história é conhecida há muito tempo.

Nas casas e cafés, as televisões estão sempre sintonizadas na TVI e na TVI Reality. A população acompanha cada passo da concorrente, e a emoção é evidente em todos os que a viram crescer. “A Ana é o nosso orgulho. Sempre foi uma menina doce e lutadora”, contou Maria José Baptista, mãe da concorrente.

A avó, Joaquina Teixeira, confessa que vê as galas  para não perder um único detalhe. “Ela nasceu aqui, cresceu aqui, e todos nós rezámos muito por ela. Ver a Ana na televisão é uma alegria que não se explica.”

Na escola, onde a avó trabalhou, todos se lembram da menina tímida que enfrentou dificuldades desde cedo, mas que nunca perdeu o sorriso. “Está a ser lá dentro o que é cá fora — verdadeira e justa”, descreveu Inês Sousa, irmã de Ana.

Hoje, Ana é mais do que uma concorrente — é símbolo de superação, fé e força. E em Rans, o nome dela é sinónimo de esperança.

