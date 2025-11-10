Esta foi a reação de Raquel ao descobrir que Bruna foi diagnosticada com doença grave

No «Dois às 10», a ex-concorrente do Secret Story ficou comovida ao descobrir que Bruna enfrenta um linfoma e confessou surpresa com o segredo de Marisa e Pedro Jorge.
Depois de ter sido expulsa do “Secret Story 9”, Raquel ficou a conhecer alguns dos segredos mais marcantes da edição — e não escondeu o choque ao descobrir a verdade sobre Bruna.
Durante a entrevista após a saída da casa, a ex-concorrente revelou já saber do segredo de Bruna: "Fui diagnosticada com um linfoma grave".
Ao ouvir a notícia, Raquel reagiu com total surpresa: “Não imaginava. Já viu como ela é? Dança, dá tudo.”
A ex-concorrente revelou ainda que dentro da casa ninguém associa as pistas da doença a Bruna, mas sim a outros colegas: “Sei que as duas pessoas principais para o segredo da doença eram eu e o Bruno.”
Além deste momento emocionante, Raquel confessou que outro segredo a deixou completamente abalada — o de Marisa e Pedro Jorge. “Eu fui impactada por um vídeo deles a darem beijos na boca na casa de banho e fiquei pasma”, admitiu, entre risos e espanto.