A famosa «Team Azul» perdeu um membro. Leomarte olha para a fotografia de grupo e diz: «Está lá a emplastra»

Tornaram-se amigos no «Secret Story 8» e formaram a famosa Team Azul, contudo, mais de um ano depois, parece que um membro perdeu a amizade de alguns.

Leomarte Freire e Diogo Alexandre marcaram presença no programa Dois às 10, da TVI, esta terça-feira, 13 de janeiro, para uma conversa descontraída com Cláudio Ramos sobre a amizade que construíram após a participação no Secret Story 8.

Durante a entrevista, os ex-concorrentes falaram da relação próxima que mantêm com Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiro e Juliana Leão, também participantes da mesma edição do reality show. A conversa ganhou outro rumo quando foi exibida, em direto, uma fotografia onde surgiam os cinco juntos.

Entre os rostos presentes na imagem, apareceu também Daniela Santo, outra ex-concorrente, o que levou Leomarte a reagir de forma imediata e sem filtros. “Está lá a emplastra”, atirou, surpreendendo Cláudio Ramos, que questionou: “Quem é o emplastro?”.

Sem rodeios, Leomarte respondeu: “É aquela menina, está em todo o lado. Todas as fotos de ex-concorrentes de reality shows ela está lá. Está ali, emplastro. É esta menina ali de branco. É a Daniela”.

Perante a reação, o apresentador quis saber se Daniela fazia parte do círculo de amigos. Leomarte explicou que não tinha qualquer relação com ela antes do programa e que só se apercebeu da sua presença constante após o fim do Secret Story. “Eu não conhecia a Daniela antes da casa. Depois de acabar o programa é que eu vejo-a na foto com todos os ex-concorrentes de todos os reality shows da vida. É Big Brother, é Secret Story. Olha, que acabe a 1.ª Companhia, que eu quero vê-la já a andar com toda a gente”, ironizou.

Cláudio Ramos insistiu e perguntou se Daniela não era amiga do grupo, ao que Leomarte respondeu de forma categórica, revelando que cortou relações com a ex-colega: “A minha foi, agora não é. Porque eu, com alpinistas sociais e emplastros, não me dou”.

As declarações não passaram despercebidas e rapidamente geraram reações nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a frontalidade de Leomarte Freire em direto.

Temas: Secret Story Reality Show Leomarte Freire Diogo Alexandre Gonçalo Coelho

