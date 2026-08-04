Após 13 anos de casamento, ex-concorrente do Secret Story anuncia novidade ao lado do marido

Sandra Costa, que ficou conhecida do grande público pela participação na Casa dos Segredos 3, continua a apostar no seu negócio ligado à moda de praia e garante que o apoio do marido tem sido essencial ao longo do percurso.

Casados há 13 anos e pais de dois filhos, o casal mostrou-se mais unido do que nunca durante a participação no Dois às 10, onde Sandra fez questão de destacar a cumplicidade que os une.

A empresária explicou que o companheiro é o seu maior apoio, acompanhando de perto todas as decisões relacionadas com o negócio e incentivando-a a continuar a fazer aquilo de que mais gosta.

Mas as novidades não ficam por aqui. Sandra Costa revelou que a família está a preparar um novo projeto, que poderá ser conhecido muito em breve. "Estamos a preparar uma grande novidade, que pode vir a ser anunciada em setembro", adiantou, sem levantar totalmente o véu sobre aquilo que aí vem.

Recorde-se que Sandra Costa começou a trabalhar com máquinas de costura aos 14 anos e, anos mais tarde, criou a própria marca de roupa. Mais recentemente, apostou na moda de praia, área onde tem conquistado cada vez mais seguidores através das redes sociais, com vídeos onde promove os seus biquínis e incentiva as mulheres a sentirem-se confiantes com o próprio corpo.

Ao lado do marido, com quem partilha a vida há mais de uma década, Sandra garante que o futuro reserva novos desafios e promete surpreender os fãs já nos próximos meses.