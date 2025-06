Cada vez mais próximos, Joana Diniz e João Ricardo vivem momento único: «É o grande dia»

Joana Diniz e João Ricardo, ex-concorrentes do Secret Story, são padrinhos da Marcha da Graça.

Esta quinta-feira promete ser um dia marcante para Joana Diniz: a empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos” vai desfilar pela Marcha da Graça na Avenida da Liberdade, ao lado do amigo João Ricardo. "É o grande dia e vou dar tudo". No entanto, por detrás do brilho dos ensaios e do entusiasmo do evento, Joana vive uma fase particularmente frágil da sua vida.

A própria partilhou nas redes sociais que sofreu recentemente um ataque de pânico, o primeiro da sua vida. “Nunca tinha tido um ataque de pânico, tive um muito grande depois de vir do arraial”, revelou nos stories do Instagram. Segundo relatou, tinha ido a uma festa acompanhada por João Ricardo, na esperança de aliviar o stress acumulado. Mas o momento de descontração acabou por despoletar uma reação intensa.

“Assim que cheguei a casa entrei em modo pânico, a minha tensão baixou imenso, nem sequer conseguia pedir ajuda à minha mãe. Nunca senti uma coisa assim”, confessou, visivelmente emocionada.

Joana Diniz explicou que o episódio está relacionado com o desgaste físico e psicológico dos últimos meses: “Tive um ano muito difícil, em que muita coisa se passou e eu entrei no piloto automático. Agora que descomprimi, estou a assimilar tudo o que passou”.

Consciente do seu estado emocional, a ex-concorrente decidiu fazer uma pausa profissional. “Não, não estou bem e aceitar é bom para mim”, sublinhou, reforçando a importância de dar atenção à saúde mental.

Apesar da fragilidade, Joana não quis faltar ao desfile das Marchas Populares, uma tradição que vive com entusiasmo e que promete dar-lhe ânimo neste momento mais sensível. Ao seu lado estará João Ricardo, também ex-concorrente do Secret Story, que tem sido um dos seus maiores apoios nos últimos dias.