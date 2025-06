Este bebé é filho de uma ex-concorrente de um reality show da TVI - e o pai também é conhecido

Elisabete Moutinho e Pedro Pinto são pais de duas crianças. Benjamin, o mais novo, veio pela primeira vez ao «Dois às 10».

Foi no passado dia 15 de janeiro que Elisabete Moutinho, vencedora do Secret Story – Casa dos Segredos, voltou a ser mãe. A ex-concorrente da TVI deu à luz o pequeno Benjamin, fruto da relação com Pedro Cell, e desde então tem partilhado com os seguidores alguns dos momentos mais ternurentos desta nova fase da vida.

No feriado, dia 10 de junho, a família veio ao «Dois às 10» para dar a conhecer o bebé, que encantou Cláudio Ramos.

Veja na galeria em cima as melhores fotos da família de Elisabete Moutinho.