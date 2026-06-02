Ex-concorrente do Secret Story surpreende Cristina Ferreira após impressionante perda de peso

  • Dois às 10
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Fábio Daniel ficou conhecido do público quando entrou na casa do Secret Story 9, em setembro de 2025. No entanto, a sua participação acabou por durar apenas 24 horas, tornando-se um dos concorrentes que mais rapidamente desistiu de um reality show em Portugal.

Agora, oito meses depois, o ex-concorrente reapareceu no programa Dois às 10, da TVI, e impressionou com uma transformação física notável: perdeu 17 quilos e garante que tudo começou precisamente depois de se ver na televisão. “Quando me vi na televisão fiquei em choque, deixei de me reconhecer”, confessou Fábio Daniel, explicando que aquele momento serviu de alerta para mudar de vida.

O antigo concorrente admitiu que, nos dois anos anteriores à entrada no programa, ganhou bastante peso devido ao estilo de vida sedentário que levava. “Eu deixei-me engordar nos últimos dois anos antes de entrar na casa”, revelou, acrescentando que o facto de trabalhar a partir de casa contribuiu para a falta de atividade física.

Determinado a recuperar a sua melhor versão, Fábio procurou ajuda especializada e iniciou um processo de mudança. O ex-concorrente recorreu a um endocrinologista e contou com o apoio de uma nutricionista para criar um plano alimentar adequado.

Apesar dos resultados impressionantes, assume que nunca foi fã de exercício físico. “Não gosto de ginásio”, admitiu, revelando que encontrou uma alternativa que funcionou para si: montar um pequeno espaço de treino em casa.

Com disciplina, alterações na alimentação e exercícios regulares realizados no conforto do lar, Fábio Daniel conseguiu perder 17 quilos em apenas oito meses.

Apesar da curta passagem pelo Secret Story 9, o ex-concorrente garante que não se arrepende da experiência. Pelo contrário, acredita que foi precisamente a participação no reality show que lhe deu o impulso necessário para mudar. “Não me arrependo de ter entrado no ‘Secret Story’. Adorei viver a experiência”, assegurou.

 

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