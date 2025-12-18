Ex-concorrentes do «Secret Story» estão cada vez mais próximos: «Não sei se é uma inconfidência, mas....»

Uma oportunidade inesperada mudou a vida de Heitor Nunes, que emigrou para França para junto de outra ex-concorrente.

A vida de Heitor Nunes deu uma reviravolta inesperada quando surgiu a oportunidade de se mudar para Paris. O jovem, que ficou conhecido pela participação num reality show da TVI, contou à SELFIE que a decisão foi tomada quase sem hesitar — tudo graças a um convite de Patrícia Carvalho, também ela ex-concorrente do programa. “Mudei-me para Paris porque a oportunidade surgiu. Decidi quase de um dia para o outro. No momento em que soube que havia a possibilidade de vir para aqui, para trabalhar com a Patrícia, aceitei na hora. Não hesitei”, começou por explicar.

Foi no dia 29 de junho que Patrícia lhe falou da possibilidade de ir trabalhar para França. No dia seguinte, surgiu a confirmação de que já teria emprego garantido. “Foi só o tempo de tratar dos documentos e preparar as minhas coisas (…) e vim no dia 22 de agosto”, detalhou.

Atualmente, Heitor Nunes e Patrícia Carvalho vivem juntos em Paris. A mudança implicou até uma nova casa, pensada para ambos. O jovem fez questão de sublinhar a gratidão pela ajuda recebida, destacando o papel fundamental da amiga nesta nova fase da sua vida. Patrícia trabalha há cerca de três anos como educadora de infância numa creche, onde também conseguiu uma oportunidade para Heitor.

Com um podcast em conjunto e vários momentos a dois nas redes sociais, o tema chegou às Conversas de Café do programa «Dois às 10». Cinha Jardim confessou ter conversado com uma amiga de ambos, a cantora e também ex-concorrente Nufla, e garantiu: "Não namoram".