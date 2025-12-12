Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

A taróloga Liliana Montenegro analisou as energias do momento e revelou aos seguidores quem acredita estar melhor posicionado para vencer o «Secret Story 9».

A taróloga Liliana Montenegro respondeu às curiosidades dos seguidores e, entre várias perguntas, houve uma que se destacou: poderá Pedro ser o grande vencedor do “Secret Story 9”? A taróloga analisou as energias do momento e deixou uma previsão bastante favorável.

“Está numa posição muito boa e, apesar de alguma resistência inicial, parece-me que será o vencedor. Tem tudo para isso”, afirmou, explicando que as cartas apontam para um percurso bastante sólido na reta final do jogo.

Ainda assim, Liliana Montenegro destacou um ponto sobre a postura do concorrente: “A forma como lida com a resposta pode ser um bocadinho retrógrada, mas ao mesmo tempo sabe o que está a fazer.”

Segundo a taróloga, Pedro surge associado às cartas “O Imperador” e “O Mundo”, símbolos de poder, equilíbrio e conclusão. “Vejo-o bem posicionado. Se não ganhar, estará num segundo lugar. Relembro que isto são as energias do momento”, sublinhou.

Com a disputa a intensificar-se dentro da casa mais vigiada do país, resta agora saber se as previsões se vão confirmar.