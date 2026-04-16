Após sair do Secret Story, Ricardo João tem encontro inesperado. Saiba quem foi a "sortuda"

Poucos dias depois de emigrar, Soraia Moreira recebe a notícia que mais queria: «Deus é grande»

Ricardo João conta como têm sido as primeiras horas fora da casa do Secret Story, depois de ter desistido a dias da final.

As primeiras horas fora da casa do “Secret Story” estão a ser tudo menos aborrecidas para Ricardo João. O ex-concorrente falou com a imprensa e em declarações à revista TV 7 Dias revelou um episódio inesperado e até divertido.

Logo depois de sair da casa, Ricardo decidiu pedir um TVDE para se encontrar com um amigo, mas acabou por viver uma situação que não estava à espera. “Foi estranho, porque apanhei um Uber, do nada entra uma miúda no carro e eu nem sabia que isso do Uber Share existia cá”, começou por contar.

Surpreendido com o que estava a acontecer, percebeu rapidamente que não estava sozinho e que tinha sido reconhecido. “Ela diz-me: ‘Não me acredito, tu desististe ainda agora, não acredito que saíste, fazias-me rir o dia todo e estás aqui comigo’”, recordou. O momento acabou por ser encarado com humor pelo ex-participante, que não escondeu o espanto: “Foi muito engraçado, porque eu não fazia a mínima ideia de que ia entrar ali alguém”.

Um episódio insólito que mostra que, cá fora, a popularidade conquistada dentro da casa continua bem presente — até nas situações mais inesperadas do dia a dia.

Veja ainda a entrevista no Dois às 10: