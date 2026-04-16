Cristina Ferreira faz confissão a Ricardo João: «Fiquei de alguma forma triste contigo»

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A relação entre Ricardo João e Ana dentro da casa do “Secret Story” ficou marcada por vários altos e baixos — e foi o próprio a descrevê-la como uma ligação de “cão e gato”.

Já fora do reality show, Ricardo foi confrontado por Cristina Ferreira sobre um dos momentos mais comentados: a reação que teve quando Ana desfilou de lingerie numa dinâmica proposta dentro da casa: "Um momento em que fiquei de alguma forma triste contigo. Porquê aquela tua reação?", questionou a apresentadora.

“Vou ser sincero. Se eu quisesse ter visto, tinha ido ao outro quarto”, começou por responder, garantindo que a sua atitude não teve segundas intenções. Perante a insistência da apresentadora, o ex-concorrente justificou-se de forma direta: “Estava cansado e queria descansar”. Cristina Ferreira reagiu entre risos: “Eu tenho um entendimento, mas nunca to vou dizer”, ao que Ricardo também acabou por brincar.

Ainda assim, acabou por admitir o que pensou naquele momento: “Eu estava a pensar ‘para que é que estás a fazer isto? Para que é que estás a forçar?’”. Ricardo João sublinhou ainda que a situação foi única: “Foi a única que passou em lingerie”, explicou, afastando comparações com outras colegas.

Também Cláudio Ramos quis perceber se poderia haver algum desconforto maior por trás da reação e questionou se o concorrente teve receio de que aquilo mexesse consigo. A resposta foi imediata e descontraída: “Sou-te muito sincero: nunca. Se tivesse medo comprava um cãozinho”.

Recorde-se que esta dinâmica surgiu depois de Ana ter revelado que trabalha num restaurante onde os funcionários usam lingerie, o que acabou por inspirar o momento dentro da casa.