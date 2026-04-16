Fora do Secret Story, Ricardo João fica incrédulo com descoberta sobre concorrente: «Não contava»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 36min
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Ricardo João está a adaptar-se à realidade fora da casa do “Secret Story”, depois de ter desistido do reality show a pouco mais de uma semana da grande final.

Já fora do jogo, o ex-concorrente revelou no Dois às 10 que tjá sabe de como o jogo está a ser visto cá fora e começa gora a perceber algumas dinâmicas que lhe passaram ao lado enquanto estava dentro da casa — nomeadamente o percurso de Sara.

Surpreendido com a informação de que a concorrente esteve várias vezes perto da expulsão, Ricardo não escondeu o espanto: «Já soube dessa informação e não contava».

Apesar disso, mantém a admiração pela colega, que considera uma das mais fortes dentro do jogo: «Eu acho que quase ninguém consegue demover a Sara. É uma pessoa demasiado convicta».

Recorde-se que Ricardo João também destacou Hugo e Sara como dois dos seus concorrentes preferidos, reforçando os laços criados dentro da casa.

 

Temas: Secret Story Ricardo João Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos
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