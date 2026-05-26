«Já deram um beijinho na boca?»: Cristina Ferreira questiona Ana sobre a sua relação com Ricardo João

Acompanhada pelo filho, Afonso, a gerontóloga e empregada de mesa esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, acabando por ser confrontada sobre a relação especial que mantém com Ricardo João, com quem protagonizou vários momentos intensos dentro do programa. “E o teu Ricardo João? Nunca mais falaram?”, quis saber Cristina Ferreira.

Ana acabou por revelar que houve recentemente um contacto inesperado entre ambos: “No sábado, liguei à Jéssica, por causa de outras coisas, e disse: ‘Dá-me novidades’, e ela estava numa festa com eles todos e, de repente, passa o telefone ao Ricardo e ele: ‘Beijinhos, beijinhos’. Mandou um beijinho para o Afonso, falou com ele, só isso”, contou.

A apresentadora insistiu e atirou: “Tu gostas um bocadinho dele…”. Sem esconder o carinho, Ana respondeu: “Gosto imenso dele, gosto de ‘pegar’ com ele, gosto de ter estes debates com ele, porque ele acha-se a última bolacha do pacote”.

Entre risos, a ex-concorrente deixou ainda escapar que os dois poderão voltar a encontrar-se em breve: “É muito giro, mas não posso dizer isso que o rapaz já sabe, está ótimo. Acho que nos vamos cruzar em breve, mas onde não vou dizer”.

Cristina Ferreira foi mais direta e quis perceber se já existiu algum envolvimento romântico entre ambos: “Mas já deram um beijinho na boca, ou não?”. Ana respondeu de imediato: “Claro que não, Cristina. Não, só demos na entrada do programa, mais nada”.