«Já deram um beijinho na boca?»: Cristina Ferreira questiona Ana sobre a sua relação com Ricardo João

Ana, ex-concorrente e quinta classificada do “Secret Story 10”, esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, esta terça-feira, dia 26 de maio, onde falou sobre a vida depois do reality show, mas também sobre algumas das amizades que criou dentro da casa mais vigiada do país.
Ana acabou por revelar que houve recentemente um contacto inesperado entre ambos: “No sábado, liguei à Jéssica, por causa de outras coisas, e disse: ‘Dá-me novidades’, e ela estava numa festa com eles todos e, de repente, passa o telefone ao Ricardo e ele: ‘Beijinhos, beijinhos’. Mandou um beijinho para o Afonso, falou com ele, só isso”, contou.
A apresentadora insistiu e atirou: “Tu gostas um bocadinho dele…”. Sem esconder o carinho, Ana respondeu: “Gosto imenso dele, gosto de ‘pegar’ com ele, gosto de ter estes debates com ele, porque ele acha-se a última bolacha do pacote”.
Entre risos, a ex-concorrente deixou ainda escapar que os dois poderão voltar a encontrar-se em breve: “É muito giro, mas não posso dizer isso que o rapaz já sabe, está ótimo. Acho que nos vamos cruzar em breve, mas onde não vou dizer”.
Cristina Ferreira foi mais direta e quis perceber se já existiu algum envolvimento romântico entre ambos: “Mas já deram um beijinho na boca, ou não?”. Ana respondeu de imediato: “Claro que não, Cristina. Não, só demos na entrada do programa, mais nada”.