Fora do «Secret Story», Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Esta foi a reação

Ricky esteve esta manhã no Dois às 10 para a primeira entrevista após a expulsão do Secret Story e foi surpreendido em direto ao descobrir que Diogo e Eva são um casal: um segredo que nunca conseguiu desvendar dentro da casa.

Expulso ontem da casa mais vigiada do país com 29% dos votos, Ricky viu a sua experiência no Secret Story terminar ao fim de apenas uma semana. O concorrente deixou a mulher — e mãe da sua filha — em lágrimas dentro da casa, recorde-se que o seu segredo era precisamente: “A minha mulher está na casa”.

Agora, na manhã seguinte à gala, Ricky sentou-se à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10, onde falou sobre os motivos que o levaram a entrar no jogo, fez o balanço da curta participação e revelou quem considera ser o melhor e o pior jogador da casa, além de apontar o concorrente que gostaria de ver como vencedor.

O momento mais inesperado da entrevista surgiu quando descobriu que Diogo e Eva são afinal um casal: um dos segredos ainda por desvendar no jogo. A reação foi imediata e de total surpresa: “Não desconfiava. Sabia que existiria outro casal, mas não tinha chegado lá. De todo”, admitiu.

Ricky, que quase ficou à porta depois de uma partida pregada pela Voz antes de entrar oficialmente na casa, mostrou-se tranquilo com a saída, apesar da curta duração da experiência.

Recorde-se que Liliana e Ricardo, casados há 10 anos, viajaram diretamente da Suíça para entrar na aventura na Malveira, reforçando a presença de histórias de amor nesta edição.