Liliana já deu pela ausência de Ricky nas galas do Secret Story. Ex-concorrente explica o motivo

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A ausência de Ricky nas galas do “Secret Story” não passou despercebida nem ao público, nem a Cristina Ferreira, nem a Liliana.

Semana após semana, o ex-concorrente tem falhado presença em estúdio, mesmo quando Liliana, a sua companheira, está em risco. A situação levou mesmo a apresentadora a reagir em direto: “Tenho que ter uma conversinha com ele que ele nunca mais cá pôs os pés”, atirou.

Agora, o motivo está esclarecido. Segundo a revista TV Guia, Ricky regressou à Suíça por razões financeiras e logísticas, o que tem dificultado as deslocações a Portugal para assistir às galas. O próprio explicou a decisão sem rodeios: “Por mim já tinha ido, mas estou com o budget apertado, embora as viagens já tenham descido. Mas 800 ou mil euros, mais carro… não.”

Perante os custos elevados, Ricky foi claro quanto às suas prioridades: “Prefiro dar de comer a mim e aos meus do que gastar esse valor.”

Apesar da distância, garante que não deixa de acompanhar tudo ao detalhe — e com emoção à mistura: “Claro que fico a ver o programa de coração nas mãos, porque custa-me não estar lá presente. A cada domingo tem sido um ataque cardíaco.”

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Temas: Secret Story Ricky Liliana Dois às 10
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