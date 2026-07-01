Acabou mal. Rita Almeida revela relação atual com Marcelo Palma após a separação: «Não há mais nada a fazer»

  • Dois às 10

Depois de colocar um ponto final na relação com Marcelo Palma, Rita Almeida garantiu que não existe espaço para uma amizade entre os dois.

A ex-concorrente do Secret Story esteve à conversa com Cláudio Ramos, no programa Dois às 10, da TVI, onde abordou o fim do namoro e explicou como está atualmente a relação entre ambos.

Questionada sobre uma eventual amizade com o ex-namorado, Rita foi direta. «É impossível, cada um segue a sua vida e não há mais nada a fazer», afirmou.

Apesar disso, mostrou não guardar qualquer ressentimento em relação a Marcelo Palma. Questionada sobre o novo projeto profissional do ex-concorrente, que abriu um espaço de beleza ao lado de Jéssica Vieira, Rita desejou-lhe felicidade e sucesso nesta nova etapa.

Recorde-se que Marcelo Palma confirmou recentemente o fim da relação com Rita Almeida através de um comunicado, sendo esta a primeira vez que a ex-concorrente falou publicamente sobre o assunto.

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