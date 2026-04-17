Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»

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  • Há 47 min
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Rita Almeida falou sobre a sua vida amorosa depois de ter anunciado a separação de Marcelo Palma.

Rita Almeida marcou presença no programa “Dois às 10”, da TVI, para comentar os mais recentes acontecimentos do “Secret Story 10”, mas acabou também por abrir o coração sobre a sua vida pessoal.

Confrontada por Cláudio Ramos sobre o estado do seu coração, a comentadora foi direta: “Estou solteira e de coração fechado”. Perante a curiosidade do apresentador, que quis perceber se esse “fechado” significava estar magoada ou apenas indisponível para uma nova relação, Rita não hesitou: “Os dois”.

Recorde-se que a separação de Rita Almeida e Marcelo Palma é recente, embora os motivos ainda não tenham sido tornados públicos. Aproveitando o momento, Cláudio Ramos trouxe à conversa a polémica relação entre Diogo, Eva e Ariana, questionando se teria existido uma “terceira pessoa” no fim da sua relação: «Existiu alguma Ariana?» “Não, que eu saiba…”, respondeu Rita, afastando, para já, qualquer cenário semelhante.

Entre revelações e silêncios, a comentadora mostrou-se serena, mas deixou claro que, para já, o coração continua resguardado

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